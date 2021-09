Fußball : Werner gegen Zimmermann: Freundschaft ruht am Samstag

Das Zweitliga-Nordduell zwischen Holstein Kiel und Hannover 96 hat an diesem Samstag auch eine sehr persönliche Note: Denn die beiden Trainer Ole Werner (Kiel) und Jan Zimmermann (Hannover) sind privat eng befreundet.

Hannover | „Egal, was in diesem Spiel passiert und wie es ausgeht, wird das an unserer Freundschaft überhaupt nichts ändern“, sagte Zimmermann am Donnerstag. „Wir telefonieren häufiger, haben uns aber länger nicht mehr gesehen. Er hat in der vergangenen Saison viel durchgemacht. Als es mit der Relegation nicht geklappt hat, habe ich echt mitgelitten mit ihm.“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.