Fußball : Werder Bremen wohl mit Interimscoach Brand bei Holstein Kiel

Werder Bremen wird sehr wahrscheinlich mit Christian Brand als Interimscoach zum Nordduell bei Holstein Kiel reisen.

Bremen | Weil die Norddeutschen bislang noch keinen Nachfolger für den wegen der Impfpass-Affäre zurückgetretenen Markus Anfang gefunden haben, bereitet der Ex-Profi den Fußball-Zweitligisten derzeit auf die Partie am Samstagabend (20.30 Uhr) vor. Am Mittwochabend lud der Club zur obligatorischen Spieltagspressekonferenz am Freitag mit Brand und Sport-Geschäft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.