Fußball : Werder Bremen stolpert: Ohne Chefcoach 1:2 in Kiel

Der nächste Nackenschlag für Werder Bremen: Beim Drittletzten Holstein Kiel kassieren die Hanseaten eine 1:2-Niederlage und tauchen im Tabellenmittelfeld ab. Für Kellerking Kiel war der Erfolg enorm wichtig.

Kiel | Auch im zweiten Spiel ohne Cheftrainer ist Bundesliga-Absteiger Werder Bremen ohne Sieg geblieben. Die Hanseaten kassierten am Samstagabend in der 2. Fußball-Bundesliga beim Nordrivalen Holstein Kiel eine 1:2 (0:1)-Niederlage und sind in der Tabelle auf Platz zehn abgerutscht. Joshua Mees brachte die Kieler mit einem artistischen Volleyschuss kurz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.