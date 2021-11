Arbeit : Weniger junge Schleswig-Holsteiner wollen Ausbildung machen

Immer weniger junge Schleswig-Holsteiner sind auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Kiel | Die Zahl der Bewerber sank im Zeitraum Oktober 2020 bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2184 auf 14.782, wie Arbeitsagentur-Chefin Margit Haupt-Koopmann am Montag in Kiel sagte. Es gebe einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. „Wir haben viele Jugendliche, die erstmal abwarten.“ Im Jahr 2018/19 - also vor der Pandemie - hatte e...

