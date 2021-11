Notfälle : Weltkriegsbombe am Flugplatz in Neumünster entdeckt

Munitionsexperten haben am Flugplatz in Neumünster einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Neumünster | Die Fünf-Zentner-Fliegerbombe soll am Donnerstag ab 8.00 Uhr entschärft werden, wie die Stadt Neumünster am Montag mitteilte. Zuvor müssen in einem Radius von einem Kilometer um den Fundort die Straßen und Wege gesperrt werden. Mitarbeiter müssen im Gewerbegebiet Freesenburg bis 8.00 Uhr ihre Arbeitsplätze verlassen. Das gilt auch für die Bewohner der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.