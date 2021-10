Gesellschaft : Welt-Mädchentag: Wahrzeichen erstrahlen in Pink

Ob die Seebrücke in Sellin, das Schokoladenmuseum in Köln oder die Sankt-Petri-Kirche in Hamburg: Zum Welt-Mädchentag erstrahlen heute Abend in zahlreichen deutschen Städten bekannte Gebäude und Wahrzeichen in Pink.

Hamburg | Mit der Aktion möchte die Kinderrechtsorganisation Plan International weltweit auf die fehlende Gleichberechtigung aufmerksam machen. In vielen Ländern werden Kinder, vor allem Mädchen, rechtlich benachteiligt. Um darauf hinzuweisen, haben die Vereinten Nationen den 11. Oktober zum Welt-Mädchentag erklärt. Der von Plan International initiierte Aktions...

