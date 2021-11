Feste : Weitere Weihnachtsmärkte in Hamburg starten

Leckereien genießen oder an Ständen vorbeibummeln - in Hamburg können Besucher das ab heute auf noch mehr Weihnachtsmärkten. Darunter auch der bekannte Roncalli-Weihnachtsmarkt am Rathaus. Wegen der hohen Corona-Zahl sind Regeln zu beachten.

Hamburg | Glühwein, Mandeln und Kunsthandwerk: In Hamburg öffnen heute weitere Weihnachtsmärkte. Nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause startet etwa der historische Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt. Bis zum 23. Dezember können die Besucher dann weihnachtliches Shoppen an den Ständen und Hütten genießen. Los geht der Weihnachtsmarkt auch am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.