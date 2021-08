Bildung : Weiter Platz elf für Schleswig-Holstein im Bildungs-Ranking

Schleswig-Holstein kommt im Länder-Ranking der Bildungssysteme in Deutschland aus Sicht der wirtschaftsnahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) nicht weiter nach oben und verharrt auf Platz elf.

Berlin | Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten aktuellen „Bildungsmonitor“ der Initiative hervor. Demnach bleibt Sachsen wie in den Vorjahren auf Platz eins, vor Bayern, Hamburg und Thüringen. Schlusslicht ist Bremen, hinter Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin. Die Corona-Krise habe in allen Bundesländern Schwachpunkte der Bildungssysteme offen ...

