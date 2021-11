Brauchtum : Weihnachtsmärkte im Norden öffnen

Viele Weihnachtsmärkte laden von heute an in Schleswig-Holstein zum Bummeln und Verweilen ein - unter anderem in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster.

Kiel | Dabei gelten angesichts der stark gestiegenen Corona-Zahlen strenge Vorsichtsmaßnahmen. Überall im Land dürfen nur Geimpfte und von Covid-19 Genesene geschlossene Räume betreten. Für Marktbereiche mit Gedränge hat die Landesregierung ebenfalls die sogenannte 2G-Regel empfohlen. Dies wird unterschiedlich umgesetzt. In Neumünster zum Beispiel gilt di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.