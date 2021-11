Brauchtum : Weihnachtsmärkte im Norden mit Masken und 2G: Auch in Lübeck

Die Vorfreude war groß, jetzt sie doch eher getrübt: Viele Weihnachtsmärkte öffnen wieder, aber die Corona-Vorschriften setzen dem Vergnügen Grenzen. Der Start steht kurz bevor.

Lübeck | Trotz der rasant steigenden Corona-Zahlen laden viele Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein in diesem Jahr wieder zu Glühwein, Leckereien und Begegnungen mit Freunden oder Kollegen ein. In Städten wie Lübeck, Kiel, Flensburg, Neumünster und Rendsburg geht es am Montag los, in Pinneberg öffnet das Weihnachtsdorf zwei Tage später. Das beliebte Weihnach...

