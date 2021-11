Regierung : Weihnachtsmärkte geöffnet - 2G-Regel in Innenräumen

Für Ungeimpfte sind im Norden Freizeitveranstaltungen in Innenräumen nun tabu: Landesweit gilt die 2G-Regel. Das betrifft auch Weihnachtsmärkte, die jetzt geöffnet haben. Anders sind die Vorschriften im beruflichen Kontext.

Kiel | Viele tragen in der Kieler Fußgängerzone eine Maske an diesem Montag, aber durchaus nicht alle. Die Maskenpflicht ist zur Vorweihnachtszeit in schleswig-holsteinische Innenstädte zurückgekehrt - parallel zum Start der Weihnachtsmärkte, die nach der Corona-Zwangspause des Vorjahres immerhin öffnen durften. Dies geschah angesichts der stark gestiegenen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.