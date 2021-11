Jahreswechsel : Weco: Verkaufsverbot für Feuerwerk wäre Todesstoß

Ein nochmaliges Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper zu Silvester wegen der Corona-Pandemie würde der Hersteller Weco nach eigener Einschätzung nicht überstehen.

Eitorf | Es würde „nicht nur den Todesstoß für das Eitorfer Unternehmen, sondern für die allermeisten der Branche angehörigen Firmen bedeuten“, teilte der Sprecher der Geschäftsführung, Thomas Schreiber, am Mittwoch mit. Das Verkaufsverbot 2020 hatte das Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen in eine wirtschaftliche Krise gestürzt. Rund ein Jahr lang h...

