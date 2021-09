Gewerkschaften : Wechsel beim DGB Hamburg: Karger kandidiert in Berlin

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg bekommt eine neue Führungsspitze.

Hamburg | Die bisherige Vorsitzende Katja Karger werde sich in der Hansestadt nicht mehr zur Wahl stellen und stattdessen für den Vorsitz des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg kandidieren, teilte der DGB Hamburg am Donnerstag mit. Die Führung in Hamburg soll laut einem Vorschlag des Vorstands die bisherige Verdi-Gewerkschaftssekretärin Tanja Chawla übernehmen. Das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.