Prozesse : Wassermenge aus der Heide für Hamburger Westen vor Gericht

Wie viel Wasser darf Hamburg in den nächsten Jahren aus der Nordheide bekommen? Um diese Frage dreht sich ein Prozess am Lüneburger Verwaltungsgericht. Es geht auch um die mögliche Austrocknung von Flüssen und Teichen in den nächsten Jahrzehnten.

Lüneburg | Das Grundwasser aus der Nordheide ist wegen seiner hohen Qualität äußerst begehrt. Sechs Klagen zur Belieferung von Wasser aus der Heide nach Hamburg verhandelt das Verwaltungsgericht Lüneburg seit Mittwoch. Der Prozess in der Ritterakademie beschäftigt sich mit der Frage, ob die Hansestadt zu viel Grundwasser bekommt. Der Streit um die ökologischen F...

