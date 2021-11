Gewerkschaften : Warnstreik: Behörden geschlossen, Verkehrsbehinderungen

Für Hamburger zeichnen sich kommende Woche wegen eines Warnstreiks Einschränkungen ab.

Hamburg | Zahlreiche Bezirks-, Finanz- und Ortsämter, Zulassungsstellen und Gerichte bleiben nach Gewerkschaftsangaben von Montagabend bis Mittwochfrüh geschlossen oder nur eingeschränkt arbeitsfähig. Daneben kündigte der Beamtenbund dbb in einer Mitteilung vom Sonntag für Dienstag Verkehrsbehinderungen wegen einer Demonstration in der Innenstadt an. Zuvor h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.