Fußball : Walter euphorisch vor HSV-Pokalspiel: „Geiler Wettbewerb“

Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird das Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig ohne Mittelfeldspieler Jonas Meffert bestreiten.

Hamburg | „Er ist immer noch traumatisiert“, sagte Trainer Tim Walter am Freitag. Meffert hatte in der vorangegangenen Partie gegen Dynamo Dresden (1:1) bei einem Zweikampf mit dem Dresdener Luca Herrmann ein Schleudertrauma erlitten. „Er tut sich noch schwer bei schnellen Bewegungen“, berichtete Walter. Deshalb soll Meffert am Wochenende eine Pause einlegen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.