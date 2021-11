Handel : Wahlen zur Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer

Am Montag beginnen die Wahlen zur Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck.

Lübeck | Zur Wahl stünden 122 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem gesamten Kammerbezirk, teilte die IHK am Dienstag mit. Erstmals können die 65.000 Wahlberechtigten nicht nur per Briefwahl, sondern auch online über die Zusammensetzung ihrer Interessenvertretung abstimmen. Der Wahlzeitraum endet am Dienstag, 7. Dezember 2021. Dann werden die Stimmen ausgez...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.