Verkehr : Von Fahrbahn abgekommen: Fahrerin stirbt nahe Scharbeutz

Eine 55 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstag auf der Bundesstraße 432 bei Scharbeutz (Kreis Ostholstein) von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verletzt worden.

Scharbeutz | Die Ursache des Unfalls im Ortsteil Pönitz sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Wagen der Frau sei in eine tiefe Böschung geraten und schließlich in einem Wasserloch zum Stehen gekommen. Die Fahrerin sei noch an der Unfallstelle gestorben. ...

