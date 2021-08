Prozesse : Volksinitiative ruft Landesverfassungsgericht an

Das Landesverfassungsgericht in Schleswig hat sich am Freitag in einer mündlichen Verhandlung mit der Zulässigkeit einer Volksinitiative für mehr Bürgerbeteiligung bei der Windkraft-Planung befasst.

Schleswig | Die Initiative will, dass eine Vorschrift in das Landesplanungsgesetz aufgenommen wird, nach der bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen keine Flächen für Windkraftanlagen vorgesehen werden dürfen, wenn sich die betroffene Gemeinde dagegen ausgesprochen hat und anderweitig genügend passende Flächen zur Verfügung stehen. Der Landtag hatte beschlo...

