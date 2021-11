Theater : Volker Lechtenbrink gestorben: „Danke lieber Volker!“

Er feierte nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Sänger, Regisseur und Intendant Erfolge. Nun ist das Multitalent Volker Lechtenbrink nach schwerer Erkrankung im Alter von 77 Jahren gestorben.

Hamburg | Er war ein Mann mit vielen Talenten in der Unterhaltungsbranche: Der Schauspieler, Sänger und Regisseur Volker Lechtenbrink ist tot. Er starb am Montag im Kreise seiner Familie an den Folgen einer schweren Erkrankung, wie seine Agentur und das Hamburger Ernst-Deutsch-Theater am Dienstag mitteilten. Lechtenbrink wurde 77 Jahre alt. Seinen großen Dur...

