Natur : Vierblättrige Einbeere ist Blume des Jahres 2022

Die Vierblättrige Einbeere ist von der Loki-Schmidt-Stiftung am Donnerstag zur Blume des Jahres 2022 bestimmt worden.

Hamburg | Die Pflanze ist den Angaben zufolge vor allem in historischen Wäldern zu finden - also in Gebieten, die mindestens in den vergangenen 200 bis 300 Jahren ununterbrochen Wälder waren. Mit der Wahl werde zum Schutz der alten, naturnahen und wilden Wälder aufgerufen, teilte die Stiftung mit. Derartige Wälder gehören demnach zu den artenreichsten Lebensräu...

