Verkehr : Vier Tage kostenlose Bus- und Bahnfahrten im Raum Hamburg

Die Busse und Bahnen im Großraum Hamburg können an vier Tagen im September gratis genutzt werden.

Hamburg | Los geht es am 5. September, einem verkaufsoffenen Sonntag, wie der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) am Montag mitteilte. Es folgen die Samstage 11., 18. und 25. September. Freifahrten sind auch im Umland möglich, nämlich in den Landkreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Lüneburg, Harburg und Stade sowie Teilen der Landkreise Lücho...

