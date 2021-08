Tiere : Viele neue Haustiere seit Pandemie: Tierärzte am Limit

Hund, Katze oder Meerschweinchen - in der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Haustieren groß. Doch werden die neuen Familienmitglieder krank oder müssen geimpft werden, gibt es vielerorts ein Problem: Tierarztpraxen im Norden sind überlastet.

Hamburg | Viele Menschen haben sich in der Corona-Krise ein Haustier angeschafft - das führt nun zur Überlastung von Tierärzten im Norden. „Es haben sich unglaublich viele Menschen ein Haustier zugelegt in der Corona-Pandemie“, sagte die Präsidentin der Tierärztekammer Schleswig-Holstein in Heide, Evelin Stampa. Mancherorts gebe es in Praxen bereits einen Aufna...

