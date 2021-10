Luftverkehr : Viele Reisende am Flughafen: Schlangen am frühen Morgen

Es sind Herbstferien im Norden. Viele hat es in den Süden gezogen, oder sie wollen noch hin. Entsprechend voll ist es am Hamburger Flughafen - zumindest ganz früh am Morgen. Wer später am Tag fliegt, muss meist nicht so lange warten und hat mehr Platz.

Hamburg | Am Hamburger Flughafen hat es am Samstagmorgen erneut lange Schlangen und längere Wartezeiten bei der Abfertigung der Passagiere gegeben. „In den ganz frühen Morgenstunden war wie immer am meisten los - wenn alle Flieger in die Sonne rausgehen“, sagte eine Sprecherin. Üblichweise beschränke sich der Ansturm aber auf ein bis zwei Stunden. Das seien ein...

