Fußball : VfB Lübeck im Finale des Schleswig-Holstein Pokals

Regionalligist VfB Lübeck steht im Finale des schleswig-holsteinischen Fußball-Pokals.

Lübeck | Das Team von Trainer Lukas Pfeiffer setzte sich am Mittwoch nach Verlängerung mit 5:2 (2:2, 2:0) gegen den Staffelkonkurrenten Heider SV durch. Calvin Brackelmann (8.) und Samuel Abifade (22.) hatten den VfB in Führung gebracht, die Leif Hahn (56.) und Oke Paulsen (71.) in der regulären Spielzeit egalisierten. In der Verlängerung sorgten erneut Bracke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.