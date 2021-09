Prozesse : Verweis für Richter: Verstoß gegen Neutralitätsgebot

Das Schleswig-Holsteinische Dienstgericht hat einem Verwaltungsrichter unter anderem wegen Verstoßes gegen das Neutralitätsgebot einen Verweis erteilt.

Kiel | Die Entscheidung vom Donnerstag habe für den 64 Jahre alten Beklagten kurzfristig keine Folgen, lande aber in der Personalakte, sagte ein Sprecher des Kieler Landgerichts am Donnerstag. In dessen Räumen fand das Disziplinarverfahren gegen den seit 30 Jahren tätigen Richter statt. In den übrigen Punkten wurde die Disziplinarklage abgewiesen. Die Sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.