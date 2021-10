Verteidigung : Verteidigungsministerin besucht Marineschule Mürwik

Erneut hoher Besuch bei der Marine: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer informiert sich an der Marineschule Mürwik in Flensburg über die Offiziersausbildung der Kadetten.

Flensburg | Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Donnerstag die Marineschule in Flensburg-Mürwik besucht. Die Ministerin wollte sich dabei über die Ausbildung der Kadetten der Marine informieren. Der Kommandeur der Marineschule, Flottillenadmiral Jens Nemeyer (58), begrüßte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag im „Roten Schloss am Meer“, wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.