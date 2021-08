Verteidigung : Verteidigungsministerin: Pilotprojekt gut angenommen

Der neue freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz wird nach Ansicht von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sehr gut angenommen.

Husum | Es gebe eine hohe Bereitschaft, das Motto „Dein Jahr für Deutschland“ zu leben, sagte sie am Dienstag in Husum bei einem Besuch des Spezialpionierregiments 164 „Nordfriesland“. Die Zahl der Interessierten, „die mit uns Kontakt aufgenommen haben mit Blick auf das Thema Heimatschutz“, habe bei etwa 16.000 gelegen. Das Pilotprojekt war Anfang April an...

