Prozesse : Verteidigung von KZ-Sekretärin gegen Verwendung von Aussagen

Im Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin wird das Landgericht Itzehoe frühere Zeugenaussagen der Angeklagten voraussichtlich nicht verwenden dürfen.

Itzehoe | Das Gericht hatte Verteidiger Wolf Molkentin gebeten, mit seiner 96 Jahre alten Mandantin zu klären, ob sie der Verwendung der Aussagen widerspreche. „Diesen Widerspruch erklären wir“, sagte Molkentin am Dienstag. Irmgard F. war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schreibkraft in der Kommandantur des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Die An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.