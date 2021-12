Prozesse : Versuchter Mord in Flüchtlingsheim: Prozess in Kiel startet

Vor dem Kieler Landgericht muss sich von heute an ein 26 Jahre alter Flüchtling wegen heimtückischen versuchten Mordes in einem Flüchtlingsheim verantworten.

Kiel | Der Beschuldigte soll am 7. Juli 2021 in der Landesunterkunft in Boostedt (Landkreis Segeberg) unter dem Einfluss von Wahnvorstellungen mehrfach mit einer Büroschere und einem Plastikmesser auf einen anderen Mann eingestochen haben. Der Geschädigte musste laut Anklage mehrere Tage intensiv medizinisch behandelt werden (Az.: 598 Js 34118/21). Wegen ...

