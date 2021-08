Prozesse : Versuchter Mord an eigener Tochter: Mutter vor Gericht

Gegen eine 36 Jahre alte Mutter hat in Hamburg am Montag der Prozess wegen versuchten Mordes an ihrer eigenen Tochter begonnen.

Hamburg | Die Staatsanwaltschaft wirft der Krankenschwester vor, ihrer vierjährigen Tochter Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht zu haben, die für das Kind hätten tödlich sein können. Was das Motiv für die Tat sein könnte, ist völlig unklar. Laut Anklage hatte die dreifache Mutter ihre Tochter Ende vergangenen Jahre mit Verdacht auf Schädelprellung ins Kra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.