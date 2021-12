Prozesse : Versuchter Mord: Beschuldigter fühlte sich missbraucht

Weil er glaubte, von einem Mitbewohner mehrfach vergewaltigt worden zu sein, hat ein 26-Jähriger seinem Geständnis zufolge mehrfach auf diesen eingestochen.

Kiel | „Ich habe ihn in den Hals gestochen, weil er mich mehrfach vergewaltigte, während ich schlief“, sagte der Geflüchtete am Freitag zum Auftakt des Sicherungsverfahrens vor dem Kieler Landgericht. Eine Dolmetscherin übersetzte aus dem Arabischen. Das Opfer wurde bei der Tat in der Landesunterkunft in Boostedt (Landkreis Segeberg) schwer verletzt und muss...

