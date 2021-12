Kriminalität : Versuchte Tötung am Jungfernstieg: Verdächtiger festgenommen

Weil er verdächtigt wird, einen Mann lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt zu haben, ist ein 21-Jähriger in Hamburg festgenommen worden.

Hamburg | Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstagmorgen in der Bahnstation Jungfernstieg zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im Verlauf des Streits soll der 21-Jährige dann mehrfach mit einem Taschenmesser in Richtung des Oberkörpers seines 23-jährigen Kontrahenten gestochen haben. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt...

