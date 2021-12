Handel : Verschärfte Corona-Regeln machen den Hamburgern zu schaffen

Nur Geimpfte und Genesene dürfen in Hamburg noch in alle Geschäfte. Wollen sie in Clubs oder Tanzlokale, müssen sie zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Ungeimpften ist eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nun fast vollständig verwehrt.

Kiel | Die in Hamburg seit Samstag geltenden, noch schärferen Corona-Regeln machen den Menschen in der Hansestadt zu schaffen. So dürfen nun nur noch Geimpfte oder Genesene in allen Geschäften shoppen. Das führte nach Angaben des Handelsverbands Nord wegen der Kontrollen bei einzelnen Geschäften zwar zu Schlangen, insgesamt wurden aber zum zweiten Advent deu...

