Verkehr : Verkehrslage in Hamburg bis zum Mittag entspannt

Streik bei der Bahn und Vollsperrung auf der A7: für Reisende rund um Hamburg drohte das Wochenende zur Geduldsprobe zu werden. Doch bis zum Samstagmittag scheinen die Befürchtungen nicht einzutreten.

Hamburg | Trotz der Vollsperrung auf der Autobahn 7 und des Streiks bei der Bahn ist zu Beginn des Wochenendes ein Verkehrschaos rund um Hamburg ausgeblieben. „Die Lage an den Bahnhöfen im Norden ist ruhig“, sagte ein Bahnsprecher am Samstagmittag. Die Menschen hätten sich am dritten Streiktag auf die Situation eingestellt. Lediglich im Reisezentrum der Bahn he...

