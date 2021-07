Extremismus : Verfassungsschutz sieht IHZ als Außenposten Teherans

Schon lange wird das Islamische Zentrum Hamburg vom Verfassungsschutz beobachtet. Es gilt als die Europazentrale des Regimes in Teheran. Und dafür, heißt es aus dem Landesamt, gibt es nun neue Belege. In der Blauen Moschee an der Alster ist man empört.

Hamburg | Neue Dokumente belegen nach Angaben des Hamburger Verfassungsschutzes die Einschätzung, dass es sich bei dem Islamischen Zentrum Hamburg (IZH) um einen Außenposten Teherans in Europa handelt. Dem Landesamt vorliegende aktuelle iranische Dokumente zeigten die Weisungsgebundenheit des IZH-Leiters Mohammad Hadi Mofatteh an das iranische Regime, teilte Sp...

