Prozesse : Verfahren um versuchten Totschlag in Flüchtlingsheim startet

Vor dem Kieler Landgericht muss sich ab heute ein 25-jähriger wegen versuchten Totschlags in einem Flüchtlingsheim verantworten.

Kiel | Die Staatsanwaltschaft hat in dem sogenannten Sicherungsverfahren die dauerhafte Unterbringung des syrischen Flüchtlings in der geschlossenen Psychiatrie beantragt. Der Mann versuchte den Angaben zufolge im April 2021 aufgrund einer schizophrenen Psychose in einem Kieler Flüchtlingsheim einem anderen Flüchtling mit einem Küchenmesser in den Kopf zu...

