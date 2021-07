Schifffahrt : Verdi sieht mögliche Beteiligung von Cosco kritisch

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sperrt sich gegen einen Einstieg des chinesischen Terminalbetreibers Cosco Shipping Ports beim Hamburger Containerterminal Tollerort (CTT).

Hamburg | Aus Sicht von Verdi wäre dies „ein weiterer Schritt in Richtung Abschaffung des Landlord-Prinzips im Hamburger Hafen“, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft vom Dienstag in Hamburg. Gemeint ist damit die Arbeitsteilung zwischen öffentlich-rechtlicher Hafenverwaltung als Eigentümer der Hafenflächen und der privaten Bewirtschaftung zum Beispiel ...

