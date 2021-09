Umwelt : Verdi ruft zur Teilnahme am Klimastreik auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder aufgerufen, sich am Freitag am Klimastreik der Umweltbewegung Fridays for Future (FFF) zu beteiligen.

Hamburg | „Nur mit einem großen Kraftaufwand schaffen wir den sozialen und ökologischen Wandel und sichern damit die Lebensgrundlagen der künftigen Generationen“, sagte Hamburgs stellvertretende Landesleiterin Sieglinde Frieß am Dienstag. Gerade der öffentliche Personennahverkehr spiele eine wichtige Rolle, „um den Umstieg in die Nachhaltigkeit zu fördern und d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.