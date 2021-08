Tarife : Verdi ruft Festmacher im Hafen zu Warnstreik auf

Wegen eines Warnstreiks der Festmacher im Hamburger Hafen drohen am Freitag Verzögerungen im Schiffsverkehr.

Hamburg | Die Gewerkschaft Verdi hat die knapp 80 Beschäftigten bei der Festmacherfirma Hamburg Lines Men (HLM) aufgerufen, zwischen 16.00 und 21.00 Uhr die Arbeit niederzulegen und so den Druck für eine Angleichung der Löhne innerhalb des Unternehmens zu erhöhen. Um 18.00 Uhr sei zudem eine Streikkundgebung am Köhlbranddeich 22 geplant, teilte Verdi am Donners...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.