Kriminalität : Verdacht des Missbrauchs von drei Kindern in Gartenlaube

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an drei Kindern hat die Polizei Wohnung und Gartenlaube eines 56 Jahre alten Manns in Hamburg durchsucht.

Hamburg | Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte im Frühjahr mit der elfjährigen Tochter einer Bekannten sowie deren acht- und zehnjährigen Freundinnen in einer Gartenlaube in Tatenberg übernachtet und die Kinder dabei sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung in Billstedt und die Gartenlaube...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.