Kriminalität : Verdacht der Schwarzarbeit: Razzia gegen Logistikunternehmen

Bei einer Razzia ist der Zoll dem Verdacht auf Schwarzarbeit bei Logistikunternehmen nachgegangen.

Hamburg | Zeitgleich durchsuchten Anfang Dezember 157 Fahnder in Hamburg sowie in Elmshorn, Glinde, Reinbek und Norderstedt Geschäftsräume, mehrere Wohnungen und ein Steuerberatungsbüro, wie der Zoll am Dienstag in Hamburg mitteilte. Neben Beweismitteln wurden dabei knapp 445.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. „Bei den Beschuldigten handelt es sich um Personen,...

