Kriminalität : Verbreitung von Kinderpornografie: 36-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat in einem Lübecker Gewerbegebiet einen mit Haftbefehl gesuchten 36 Jahre alten Mann festgenommen.

Lübeck | Der Mann habe eine Geldstrafe wegen der Verbreitung von Kinderpornografie nicht bezahlt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der 36-Jährige war den Angaben zufolge vom Amtsgericht Lübeck zu einer Geldstrafe in mittlerer vierstelliger Höhe verurteilt worden. Da er die Strafe bei seiner Festnahme am Freitag nicht bezahlen konnte, wurde...

