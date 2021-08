Feste : Veranstalter zufrieden mit Verlauf der Travemünder Woche

Das Konzept für die abgespeckte Travemünder Woche ist nach Einschätzung der Veranstalter aufgegangen.

Lübeck | Geschäftsführer Frank Schärffe zeigte sich am Montag mit dem Ablauf und der Besucherzahl zufrieden. Die coronabedingt stark auf das Segeln fixierte Veranstaltung war am Sonntag nach zehn Tagen zu Ende gegangen. An Land gab es nur eine kleine Bühne für zehn Konzerte, drei Gastronomie-Bereiche mit Zugangsbeschränkung und 16 über das gesamte Gelände vert...

