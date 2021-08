Kriminalität : Vater soll seine Kinder in Hamburg entführt haben: Festnahme

Ein Vater, der vor rund acht Monaten seine beiden Kinder in Hamburg entführt und zunächst nach Spanien gebracht haben soll, ist in Portugal gefasst worden.

Caldas da Rainha | Der 44 Jahre alte Mann sei am Dienstag in Caldas da Rainha - etwa 80 Kilometer nördlich von Lissabon - festgenommen worden, teilte die spanische Polizei mit. Die beiden Kinder (10 und 11 Jahre alt) seien in Sicherheit und „bei bester Gesundheit“, hieß es. Die portugiesische Polizei bestätigte auf Anfrage die Festnahme. Der Mann soll seine beiden Ki...

