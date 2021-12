Justiz : Urteil im Prozess um Werbung für Islamischen Staat erwartet

Im Prozess gegen einen 28-Jährigen, der für den Islamischen Staat (IS) geworben haben soll, will das Hanseatische Oberlandesgericht heute (10.30 Uhr) ein Urteil sprechen.

Hamburg | Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, im Sommer 2020 in Hamburg und anderen Orten auf Social-Media-Kanälen und im Internet Bilder, Texte, Videos und islamistische Kampfgesänge verbreitet zu haben, in denen zum Dschihad (Heiliger Krieg) gegen Andersgläubige aufgerufen wurde. Die Nutzer der Medien sollten animiert werden, sich in Syrien oder I...

