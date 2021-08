Prozesse : Urteil im Prozess Tönnies gegen Tierschützerin erwartet

Im Prozess gegen eine Tierschützerin, die im Oktober 2019 an einer Protestaktion in einem Tönnies-Schlachtbetrieb in Kellinghusen teilgenommen hatte, wird heute das Urteil erwartet.

Kellinghusen | Das Unternehmen fordert von der 21-Jährigen rund 15.000 Euro. Die Aktion von insgesamt 26 Klima- und Tierschützern habe den Schlachtbetrieb elf Stunden lang blockiert. Die zuständige Richterin der 6. Zivilkammer des Kieler Landgerichts deutete in mündlicher Verhandlung an, dass Schadensersatzforderungen des Unternehmens berechtigt seien, die Höhe aber...

