Brände : Ursache der Explosion eines Wohnhauses bleibt unklar

Nach einer Explosion eines Einfamilienhauses mit zwei Toten in Horst (Kreis Steinburg) Ende März sind die Ermittlungen nun abgeschlossen.

Horst | Die Ursache der Gasexplosion konnte letztendlich aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht abschließend geklärt werden, wie die Polizei in Itzehoe am Mittwoch mitteilte. Da in der Gesamtschau von einem Unglücksgeschehen ausgegangen werden müsse, werde das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft eingestellt. In dem Haus hatte sich am 24. März eine Exp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.