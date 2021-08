Notfälle : Urlauber retten Jungen nach Badeunfall in Timmendorfer Stand

Aufmerksame Urlauber haben einem elf Jahre alten Jungen in Timmendorfer Strand nach einem Badeunfall wahrscheinlich das Leben gerettet.

Timmendorfer Strand | Ein Urlauber habe am Montagabend während eines Spaziergangs eine ungewöhnliche Bewegung des Jungen im Wasser gesehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er lief in die Ostsee und zog den Jungen, dessen Kopf sich bereits unter Wasser befand, an Land. Auf die Hilferufe des 36-Jährigen hin verständigte eine Urlauberin die Rettungskräfte, eine weitere Ze...

