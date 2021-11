Gesundheit : Unternehmerverbände an Beschäftigte: Lasst Euch impfen

Angesichts der wieder eskalierenden Corona-Pandemie appellieren die Arbeitgeber im Norden an ungeimpfte Beschäftigte, sich „endlich impfen zu lassen“.

Hamburg | Angesichts der wieder eskalierenden Corona-Pandemie appellieren die Arbeitgeber im Norden an ungeimpfte Beschäftigte, sich „endlich impfen zu lassen“. Der norddeutsche Arbeitgeberpräsident Philipp Murmann sagte am Freitag: „Die Unternehmen blicken in Sorge auf das aktuelle Infektionsgeschehen und versuchen weiterhin mit großen Anstrengungen die Infekt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.